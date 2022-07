AS Saint-Etienne : aucune offre ferme pour le rachat du club

Le feuilleton se poursuit dans la quête d'un repreneur pour l'AS Saint-Etienne. Après l'annonce hier de la fin des négociations exclusives entre le duo Romeyer-Caïazzo et le milliardaire américain David Blitzer, selon L'Équipe le club n'a toujours pas « d’offre ferme de rachat ».

Malgré cette nouvelle, la décision des deux dirigeants reste « irrévocable et qu'elle ira à son terme ». D'autres potentiels repreneurs restent dans la course comme expliqué dans les colonnes de L'Équipe. « Les discussions se poursuivent avec plusieurs candidats repreneurs via KPMG ».