Le Real Madrid a fait une offre pour Kylian Mbappé !

La Casa Blanca avance ses pions. Alors que Kylian Mbappé, 22 ans, ne possède plus qu'une année de contrat avec son club du Paris Saint-Germain, le Real Madrid aurait envoyé une première offre avoisinant les 160 millions d'euros à la formation française pour tenter de déloger la star tricolore, selon diverses sources en Espagne et TalkSport. Une information que nous pouvons vous confirmer : une offre a été transmise, même si le montant et ses contours sont encore inconnus.

Goal ajoute notamment que des discussions entre Florentino Pérez et un lien direct avec le Qatar se déroulent dans le plus grand secret, afin de réussir ce qui pourrait devenir l'un des transferts européens les plus retentissants des dernières années. Surtout, du côté du Real, on serait assez confiant pour trouver un accord avec le joueur.

Le Real ne va pas s'arrêter là

En effet, Mbappé ne l'a jamais caché, le Real Madrid est le club de ses rêves. En ce sens, le natif de Bondy a décliné les nombreuses propositions de prolongation du PSG. Madrid compte donc s'engouffrer dans la brèche. D'autant que Leonardo serait ouvert depuis plusieurs mois à une vente du prodige français.

Et si cette première offre ne suffisait pas, le club merengue reviendrait à la charge avec d'autres propositions, sachant bien qu'il s'agit d'une opération de grande envergure et qu'elle nécessitera des négociations intenses. Enfin, dans le cas où Paris resterait inflexible, il existerait toujours la possibilité de récupérer le joueur libre dans un an.