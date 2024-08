Le FC Barcelone a trouvé le successeur de João Cancelo

Si João Cancelo s’éloigne du FC Barcelone, un autre latéral se rapproche du club catalan. D’après Sport, le Barça est en passe de recruter Marc Pubill, latéral droit d’Almería. Le joueur de 21 ans, enclin à venir en Catalogne, va arriver dans le cadre d’un prêt de cinq millions d’euros avec une option d’achat estimée à 12 M€. Même si Almeria souhaite un transfert définitif, l’opération avance dans le bon sens. Pubill a remporté la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Paris avec l’Espagne. Il a participé à cinq des six rencontres de la Roja et a inscrit un but.

Arrivé en provenance de Levante en 2023, pour cinq millions d’euros, Pubill va permettre à son ancien club de toucher 25% de l’option d’achat si elle est levée. L’international U21 espagnol a disputé 24 rencontres pour un total d’un but et de trois passes décisives avec Almería. Le club andalou a fini 19ᵉ de la Liga, la saison passée, et évolue actuellement en deuxième division. Toujours selon le média ibérique, il n’est pas exclu que sa venue pousse Héctor Fort vers la sortie.