Coupe du monde 2023 (F) : la France ne fait qu’une bouchée du Maroc et file en quart de finale

Première de sa poule devant la Jamaïque, le Brésil et le Panama, la France réalisait un début de Coupe du monde sérieux à défaut d’être brillante. Pour le compte des huitièmes de finale, c’est le Maroc qui se dressait sur leur route. Pour leur première participation à un Mondial, les joueuses de Reynald Pedros avaient notamment battu la Colombie et elles ont éliminé l’Allemagne. Un duel qui promettait donc. Pour ce match, Hervé Renard optait pour un 4-4-2 avec Pauline Peyraud-Magnin dans les cages derrière Ève Périsset, Wendie Renard, Élisa de Almeida et Sakina Karchaoui. Grace Geyoro et Sandie Toletti formaient le double pivot avec Kenza Dali et Selma Bacha dans les couloirs. Enfin, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer étaient associées devant. Le Maroc s’établissait de son côté en 4-4-2 avec notamment Anissa Lahmari et Ibtissam Jraïdi en pointe de l’attaque.

La suite après cette publicité

Et très rapidement, la France mettait les ingrédients nécessaires pour ce genre de rencontre. À l’initiative, les Tricolores se procuraient la première occasion par l’intermédiaire de Kenza Dali (6e). Quelques minutes plus tard, Eugénie Le Sommer centrait pour Kenza Dali qui était reprise par Ghizlane Chebbak, mais Selma Bacha suivait bien et poussait Khadija Er-Rmichi à la parade (12e). Finalement, les efforts des Françaises étaient récompensés. Sur la gauche, Sakina Karchaoui combinait avec Selma Bacha et centrait devant le but. Kadidiatou Diani profitait de la mauvaise sortie de la gardienne pour inscrire son quatrième but - à un but de la Japonaise Hinata Miyazawa - de la compétition (1-0, 15e). Un but qui libérait encore plus les Françaises et qui surtout faisait couler les Marocaines.

À lire

France-Maroc : les compositions officielles

La France a déroulé

Car les joueurs d’Hervé Renard n’ont pas baissé le pied, bien au contraire. Sur la droite, Kenza Dali retrouvait Kadidiatou Diani qui débordait, temporisait et redonnait la sphère à sa coéquipière. Kenza Dali ne se fait pas prier pour conclure d’une frappe croisée (2-0, 20e). Mais ce n’était pas terminé pour le rouleau-compresseur tricolore puisqu’un dégagement marocain contré par Kadidiatou Diani profitait à Eugénie Le Sommer dont le tir du droit se logeait au fond des filets (3-0, 24e). La France continuait de faire mal et Selma Bacha trouvait ensuite le petit filet (29e) avant que Sandie Toletti manque le cadre d’une frappe lointaine (41e). Largement en tête à la pause, la France a eu une petite frayeur au retour des vestiaires suite à une belle percée d’Ibtissam Jraïdi dans le dos de la défense, mais Pauline Payraud-Magnin sortait bien de ses buts (49e).

La suite après cette publicité

Mis à part cela, la France n’a pas été inquiétée davantage et a même essayé de trouver le chemin des filets de nouveau. Coup sur coup, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer étaient proches de cette réalisation (62e). Finalement, elle est arrivée quelques minutes plus tard. Vicki Bècho faisait mal sur la droite et trouvait la tête d’Eugénie Le Sommer au second poteau. Cette dernière ajustait la gardienne et s’offrait un doublé (4-0, 71e). Toujours investies, les Tricolores poussaient de nouveau et Élisa de Almeida voyait son centre sur la droite être repris de volée par Kadidiatou Diani, mais le ballon passait au-dessus du cadre (78e). La fin de match était plus calme et la France s’offre donc le Maroc 4-0. Le prochain tour verra les Bleues défier le pays hôte australien ce samedi à 9h (heure française).