Le LOSC rêve d’un nouvel exploit contre la Juventus

Qui aurait pu prédire un tel scénario ? Qui aurait pu imaginer le LOSC battre coup sur coup le Real Madrid puis l’Atlético de Madrid ? C’est pourtant bien ce qui s’est produit, et peu aurait pu y croire en se remémorant la performance des Lillois lors de la première journée d’UEFA Champions League, face au Sporting. Devenu l’épouvantail de la compétition, le club nordiste reçoit désormais la Juventus Turin, pour un nouveau choc.

Comme vous pouvez le constater, le calendrier du LOSC lui a réservé de sacrés morceaux, mais on peut désormais croire en l’exploit. D’autant que la Juventus Turin n’a pas encore retrouvé sa grandeur passée. Thiago Motta essaye de bâtir une nouvelle Juve, et cela prend du temps. Elle est encore capable de perdre face à des adversaires a priori plus faibles, comme Stuttgart lors de la précédente journée.

Un Jonathan David en grande forme

Pour espérer créer à nouveau l’exploit, Lille devra déjà réussir à pallier ses nombreux absents. Surtout sur le côté droit. A la longue indisponibilité de Thiago Santos s’est ajoutée la blessure de Thomas Meunier. Bruno Genesio devra donc bricoler à ce poste, mais il pourra compter sur son homme en forme, son attaquant Jonathan David, qui a inscrit 3 buts en 3 matches d’UEFA Champions League. Après les deux Madrid, Lille pourra-t-il faire tomber Turin ? Ne dit-on pas jamais deux sans trois ?

