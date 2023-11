RB Leipzig : la carrière d’Ilaix Moriba est au point mort !

Icare Moriba voilà comment on pourrait surnommer le milieu de terrain de 20 ans. S’imposant doucement comme un grand espoir du FC Barcelone à la fin de la saison 2020/2021 où il avait disputé 18 rencontres pour 1 but et trois offrandes, Ilaix Moriba s’affirmait comme une pépite intéressante issue de la Masia. Mais à vouloir trop se rapprocher du soleil, le natif de Conakry s’est brûlé les ailes. Trop gourmand quand à sa prolongation de contrat, il a finalement été vendu du côté du RB Leipzig contre 16 millions d’euros (6M€ de bonus et 10% à la revente) à la toute fin de l’été 2021. Un changement brutal pour le joueur qui était tout de même heureux de rejoindre un club dont le savoir-faire dans l’éclosion de jeunes talents n’est plus à prouver : «c’était assez difficile pour moi de quitter Barcelone parce que j’y étais depuis de nombreuses années, toute ma vie même. C’était difficile, mais l’opportunité que Leipzig m’offre est, selon nous, la meilleure décision que nous puissions prendre. Je veux être ici et commencer à jouer.»

Mais alors qu’il entrevoyait de belles choses en Allemagne, Ilaix Moriba a vite déchanté. Ne disputant que 6 bouts de rencontres et 100 minutes de jeu, il n’a tout simplement jamais été titulaire au sein du club saxon depuis plus de deux ans. N’entrant pas dans les plans de Jesse Marsch, ni de Domenico Tedesco et encore moins ceux de Marco Rose, il est tout simplement hors du projet Leipzig depuis un long moment. Prêté à l’hiver 2022 à Valence où il s’est refait un peu la cerise avec 18 apparitions (1 offrande). Le milieu relayeur connaîtra d’ailleurs à ce moment la sélection guinéenne. Huitième de finaliste de la dernière CAN, il affiche 17 capes pour 1 but et 4 offrandes et reste un cadre du Sily National. Si cela se passe bien avec sa sélection, en revanche sa situation en club est toujours aussi compliquée. Même s’il est revenu à l’été 2022 à Leipzig, la porte et le chemin du départ s’offraient à lui.

0 minute avec Leipzig, le Celta a l’affût, mais …

Valence qui avait bien aimé son premier passage a alors misé sur lui pour un prêt sec sans option d’achat. Disputant 23 matches (1 but et 1 offrande), il n’arrivait pas à s’imposer sur la durée avec un rôle de remplaçant et c’est tout naturellement que les Murciélagos ont refusé de le faire signer. De retour une nouvelle fois à Leipzig, il voyait la position des Saxons à son sujet être encore plus tranchée qu’auparavant. «Je ne veux aucun joueur qui ne veut pas être à Leipzig» lâchait le directeur sportif de l’époque Max Eberl. Le coach du club allemand Marco Rose était plus tempéré, mais ne comptait pas sur lui pour autant : «j’ai eu une ou deux bonnes conversations avec Ilaix, il est conscient de sa situation qu’il sera difficile d’obtenir du temps de jeu. Mais il se débrouille très bien jusqu’à présent, en termes de comportement et aussi de façon dont il s’entraîne.» Pourtant si un départ était d’actualité tout au long de l’été, personne n’a vraiment bougé pour lui.

Valence qui n’a jamais été totalement convaincu et dont la latitude financière est faible a vite jeté l’éponge. Leipzig a aussi essayé de profiter du transfert de Castello Lukeba en provenance de l’Olympique Lyonnais pour essayer de se débarrasser d’Ilaix Moriba en le proposant aux Gones. Finalement, il n’a pas convaincu le club français qui a opté pour un transfert sec de son joueur. Ilaix Moriba s’est lui de nouveau retrouvé sur le carreau et n’est donc pas parti. Disposant encore de trois années de contrat, il ronge son frein et sait qu’il ne peut rien faire de plus. Convoqué à cinq reprises par le club allemand, il a connu cinq fois le banc, mais zéro entrée en jeu. S’il figure toujours en sélection guinéenne et a l’occasion de participer à la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et février prochain si Kaba Diawara privilégie ce qu’il apporte avec la Guinée (il a disputé 129 minutes en octobre face à la Guinée-Bissau et au Gabon), son avenir en club reste une énigme. Sport évoque le Celta de Vigo comme principale piste pour le sortir du pétrin, mais le fait qu’il puisse jouer la CAN rentre dans la balance. À seulement 20 ans, la carrière d’Ilaix Moriba est à l’arrêt…