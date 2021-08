Chelsea : Mino Raiola a fait des demandes délirantes pour le transfert d'Erling Haaland !

À seulement 21 ans, Erling Haaland est, comme Kylian Mbappé, une terreur des surfaces. Depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund durant l’hiver 2020, l’international norvégien (12 sélections, 7 buts) affiche presque une moyenne d’un but par match en Bundesliga (42 réalisations inscrites en 45 apparitions). Attaquant robuste, agile, rapide et clinique, le Scandinave est une véritable pépite.

D’ailleurs, le BVB sait qu’il ne pourra pas le retenir bien longtemps malgré un contrat courant jusqu'en 2024. Les cadors anglais, le Bayern Munich et le Real Madrid sont régulièrement annoncés comme les principaux courtisans du buteur. Ce matin, le Daily Mail affirme même que Manchester United est en pole dans ce dossier. Si un départ se précise en 2022, notamment avec l’activation de la clause libératoire à 75 M€, l’agent du joueur, Mino Raiola, ne s’est pas privé pour négocier un transfert dès cet été. Et notamment avec Chelsea.

Toujours plus d'argent pour Raiola

Avant de dépenser 115 M€ pour faire revenir Romelu Lukaku, les Blues ont visiblement tenté leur chance avec Haaland. Et quelle a été la réponse de Raiola ? « Sortez la planche à billets ! » Bild nous apprend en effet que le représentant du Norvégien s’est montré particulièrement gourmand avec les dirigeants londoniens. Ce qui explique sans doute pourquoi ils se sont « rabattus » sur Lukaku. Mais alors, combien réclamait Raiola ?

L’agent a demandé un salaire annuel de 50 M€ pour son protégé (il touche actuellement environ 8 M€/saison chez les Marsupiaux), soit plus que Messi et Neymar ! Un salaire dont 5%, soit 2,5 M€, seraient versés à Raiola. Rien que ça. Et qui dit transfert, dit commission d’agent. À ce titre, l’homme d’affaires demandait pas moins de 40 M€ ! Sachant que Chelsea envisageait d’offrir un bail de cinq ans à Haaland, cela représentait un investissement de près de 290 M€… sans parler de l’indemnité de transfert…