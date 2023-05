À quoi ressemblait la Bundesliga avant la domination incontestable du Bayern Munich ?

La suite après cette publicité

Meilleure équipe d’Allemagne avec 32 titres de champion, le Bayern Munich a particulièrement dominé la période récente et reste sur dix sacres de rang. Une domination impressionnante, mais qui n’avait jamais été aussi marquée pour le Rekordmeister. Auparavant, le Bayern Munich n’avait jamais enchaîné plus de trois titres d’affilée. Si cette série risque de prendre fin ce samedi au profit du Borussia Dortmund, cela n’enlèvera rien à l’aspect impressionnant qui est ressorti au fil des saisons de cette domination. C’était donc l’occasion de revenir à la saison 2011/2012 de Bundesliga, exercice où le Borussia Dortmund a glané son huitième et dernier sacre. Moment aussi où le Bayern Munich passait une seconde saison sans obtenir le titre de champion d’Allemagne.

Le Borussia Dortmund était champion, le Bayern a manqué le triplé

Lors de la dernière saison où le Bayern Munich n’a pas remporté la Bundesliga, la concurrence était très forte puisque le Borussia Dortmund alors coaché par Jürgen Klopp était le champion sortant. Dans une saison très serrée, les Marsupiaux ont su glaner un nouveau titre avec des joueurs talentueux comme Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Jakub Błaszczykowski ou encore Mario Götze. Pour le Bayern Munich, cette saison avait la même odeur que la saison 2022/2023 car le triplé a été envisageable pendant un bon moment, mais le Rekordmeister a fini 2e de Bundesliga, a perdu la finale de la Coupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund (5-2) et a perdu face à Chelsea à l’Allianz Arena en finale de Ligue des Champions (1-1, 4-3 aux TAB).

Schalke 04 était au sommet, le RB Leipzig était en D4

Le panorama de la Bundesliga a également bien changé en une décennie. À l’époque, le podium avait été complété par Schalke 04 où on pouvait noter les présences de Raul Gonzalez, Julian Draxler, Joël Matip, Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac ou encore Michel Bastos. Passé depuis par la case deuxième division et promu en Bundesliga cette saison, Schalke 04 est actuellement 17e et premier relégable avant la dernière journée. La quatrième place était occupée par le Borussia Mönchengladbach qui amorçait avec Lucien Favre son retour au sommet avec son meilleur classement depuis la saison 1995/1996. Depuis les Fohlen sont redevenus des habitués de la première partie de tableau. On note aussi la présence d’équipe qui ont régressé et se retrouve désormais en deuxième division à l’image d’Hanovre (7e), Nuremberg (10e), Hambourg (15e) et Kaiserslautern (18e). Devenu une place forte du championnat depuis quelques saisons, le RB Leipzig n’était qu’au début de son projet et vivait sa troisième saison. Les Saxons terminaient alors 3e en 4e division puis continueront à grandir en montant en D3 en 2013, en D2 en 2014 et en première division en 2016.

Thomas Tuchel à Mayence, Christian Streich déjà coach de Fribourg

Comme évoqué plus haut, Jürgen Klopp était coach du Borussia Dortmund tandis que Jupp Heynckes dirigeait le Bayern Munich qu’il mènera au triplé l’année suivante. Si Lucien Favre faisait de belles choses au Borussia Mönchengladbach, un autre technicien était au début de sa carrière, un certain Thomas Tuchel. Obtenant le maintien avec Mayence (13e), il montrera de belles choses avec notamment un jeune espoir camerounais en pointe de son attaque, Eric Maxim Choupo-Moting. Plus de dix ans plus tard, les deux hommes sont aujourd’hui au Bayern Munich. Pour ce qui est des coachs, on était sur une génération avec des vétérans comme Felix Magath (Wolfsbourg), Huub Stevens (Schalke 04) ou

Otto Rehhagel (Hertha Berlin). Actuel coach de Fribourg, Christian Streich était déjà à la tête de cette formation. C’était d’ailleurs son premier exercice et il avait terminé douzième.

Des vedettes qui ont changé

Parmi les joueurs qui brillaient à l’époque et qui sont encore là, on peut noter Thomas Müller au Bayern Munich (7 buts et 7 offrandes en 34 matches), mais aussi Marco Reus l’actuel capitaine du Borussia Dortmund. Ce dernier évoluait cependant au Borussia Mönchengladbach où ses prestations remarquables (18 buts et 8 passes décisives en 32 matches) lui permettront d’aller au sein du club de la Rühr. Malheureusement pour lui, il n’a toujours pas gagné le titre malgré sa fidélité pour le BvB même si cela pourrait changer ce samedi. Le meilleur buteur du championnat était Klaas-Jan Huntelaar auteur de 29 buts. Le joueur de Schalke 04 avait terminé devant le buteur du Bayern Munich Mario Gomez (26 buts) et celui du Borussia Dortmund Robert Lewandowski (22 buts). Le titre de meilleur passeur avait été partagé par Franck Ribéry (Bayern Munich) et Juan Arango (Borussia Mönchengladbach) avec 12 passes décisives.

Où étaient les joueurs du Bayern Munich ?

Dans l’effectif actuel du Bayern Munich, seuls Thomas Müller et Manuel Neuer étaient dans l’équipe. Eric Maxim Choupo-Moting brillait déjà, Yann Sommer évoluait au FC Bâle, Sven Ulreich était à Stuttgart, Bouna Sarr débutait au FC Metz comme Daley Blind à l’Ajax Amsterdam. Sadio Mané (FC Metz), Joshua Kimmich (Stuttgart), Serge Gnabry (Arsenal), Leon Goretzka (Bochum), Kingsley Coman (PSG) ou encore Leroy Sané (Schalke 04) n’avaient pas encore débuté en professionnel. Le directeur sportif Hasan Salihamdzic terminait lui sa carrière de joueur du côté du Borussia Dortmund.