Al-Ittihad : Karim Benzema revient sur sa saison manquée

La première saison de Karim Benzema en Arabie saoudite ne s’est pas passée comme prévu. L’attaquant français a eu beaucoup de soucis sur les terrains et en dehors et a souvent été pointé du doigt. Au point même d’entrer en conflit avec plusieurs de ses entraineurs et de se mettre à dos certains supporters du club. Dans une interview accordée à la Saudi Pro League, l’ancien du Real Madrid a voulu tourner la page de cette première saison manquée.

«Je n’aime pas parler de l’année dernière et de ce qu’il s’est passé. Il y a eu beaucoup de problèmes ! Enormement. Je pense qu’on n’était pas uniquement concentrés sur le football. Mais il faut se servir de ça, de ces échecs pour rebondir. C’est ce qu’on a fait lors de la pré-saison avec plusieurs changements. Ne pas oublier ce qu’il s’est passé l’année dernière mais maintenant, il faut apprendre de nos erreurs et se servir de cette expérience pour cette saison. »»