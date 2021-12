Le FC Barcelone peut-il se relever ?

Oui, le Barça va revenir en force

L'avantage du FC Barcelone, c'est qu'il peut s'appuyer sur une Masia toujours aussi performante. Rien qu'actuellement, Xavi peut s'appuyer sur des jeunes du niveau d'Ansu Fati, de Gavi, de Nico Gonzalez, en plus de ceux qui commencent à pointer le bout de leur nez, comme Ilias Akhomach. Sans parler des joueurs piochés ici et là, comme Pedri ou Ronald Araujo. Avec une telle base de talent, les supporters du Barça peuvent se tourner vers l'avenir avec un certain optimisme, et si les joueurs cités parviennent à développer leur potentiel, on risque de voir un Barça très fort d'ici deux ou trois ans.

S'il y a un homme qui peut être pointé du doigt lorsque l'on parle des déboires financiers, institutionnels et sportifs - les trois sont liés - de l'écurie catalane, c'est bien Josep Maria Bartomeu. Avec Joan Laporta, le Barça a regagné un peu d'espoir. Il est vrai qu'il n'a pas forcément été bon dans le dossier Messi, comme il est vrai que le mercato estival s'avère être assez peu réussi, mais en coulisses, il a fait du bon travail. Il a notamment fait passer la masse salariale de 110% du budget à 80%, ce qui reste élevé mais bien plus supportable. Bien entouré et avec des contacts solides dans le monde de la finance, en plus de plutôt bien connaître le football, le sulfureux avocat catalan a toutes les cartes en main pour redresser son club de cœur.

D'autant plus qu'il a des projets qui permettront de conserver l'image et l'attractivité du club vis-à-vis des fans ou des sponsors, et ce même si les résultats sportifs venaient à ne pas être les meilleurs. L'Espai Barça par exemple, qui consiste en une rénovation totale du Camp Nou et la construction de nouvelles infrastructures sportives et commerciales dans ses alentours, permettra aussi de générer de nouvelles sources de revenus. Puis, l'aura du club reste pratiquement intacte. Il suffit d'écouter des interviews de jeunes footballeurs qui citent pratiquement tous le Barça, parmi d'autres clubs comme le Real Madrid, comme d'un rêve pour leur carrière. La fanbase blaugrana reste énorme, en Espagne, comme en Europe et dans le reste du monde, ce qui assure là aussi une certaine quantité de revenus à l'écurie catalane.

Non, les Catalans sont condamnés à vivre des années difficiles

Ces dernières années, le club est en train de s'enfoncer sur le plan financier. Sans parler du retard qui commence à être de plus en plus marqué avec d'autres clubs qui gagnent en manne financière. On parle ici de clubs-État ou d'équipes rachetées par de puissants hommes d'affaires, et des gains supérieurs grâce aux droits TV de plus en plus importants comme c'est le cas pour les clubs anglais. Aujourd'hui, contrairement à ce qui était encore le cas il y a quelques années, le Barça n'est plus du tout en position de force sur le mercato, et ne peut plus offrir des montants conséquents et des salaires faramineux, du moins pas à la hauteur de clubs comme le PSG ou le Manchester City. Pire, il sait qu'il est en danger et que ces gros poissons européens peuvent maintenant venir piocher dans son effectif. Et tout indique que cette situation risque de se poursuivre pendant un moment...

Même si l'effectif est jeune et prometteur, il n'y a que très peu de certitudes. On peut imaginer que beaucoup d'entre eux deviendront des stars, mais rien ne permet de le garantir, et ça on le sait bien au Barça où de nombreux joueurs considérés comme très prometteurs n'ont finalement pas réussi à s'imposer. Mais surtout, qui pour les encadrer ? On le sait, pour que les jeunes talents se développent du mieux, il faut un contexte propice, et de nombreux tauliers dans l'effectif. Aujourd'hui, les tauliers... se sont souvent ces jeunes comme Pedri ! Les lancer si tôt et les responsabiliser aussi vite peut avoir de mauvaises conséquences sur le moyen/long terme...

Aujourd'hui, le Barça ne fait plus peur à ses rivaux. Elle est loin cette époque où on se demandait combien de buts les Catalans allaient passer à leur adversaire lorsqu'ils se déplaçaient en Espagne comme en Europe, et que dire des rencontres au Camp Nou... Une image écornée sur le plan sportif, mais surtout sur le plan institutionnel. Aujourd'hui, en grande partie en raison de l'héritage Bartomeu, on associe souvent les mots "amateurisme" ou "magouille" au FC Barcelone, qui fut un temps imposait avant tout le respect en raison de ses valeurs, de son jeu et de ses résultats. Et forcément, ça aura des conséquences fâcheuses à de nombreux niveaux.