OM : Quentin Merlin envoie un message au PSG

Actuellement en équipe de France Espoirs, Quentin Merlin (22 ans) était de passage en conférence de presse ce mardi. L’occasion pour le joueur de l’Olympique de Marseille d’évoquer le début de saison de club ainsi que ses ambitions personnelles et collectives. Et l’ancien joueur du FC Nantes a fait passer un message au Paris Saint-Germain, le rival de toujours des Phocéens.

La suite après cette publicité

«On a des ambitions, des objectifs avec la Ligue des champions et si on peut aller titiller le PSG… Le PSG n’est pas non plus invincible, même si ça reste une belle équipe. Mais nous, on a les capacités pour leur poser des problèmes, les accrocher. On reste humbles. (…) On a pour objectifs d’aller plus haut. Donc c’est à nous d’être performants et d’avoir des résultats.» Le message est passé !