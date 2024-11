PSG - Lens : le gros coup de gueule de Kevin Danso sur l’arbitrage

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sans trop forcer face au RC Lens. Une victoire par la plus petite des marges (1-0) avant d’aborder le choc de C1 face à l’Atletico de Madrid. Les Parisiens ont profité du carton rouge reçu par Khusanov peu après la pause pour gérer la fin de match.

En zone mixte, le défenseur autrichien Kevin Danso a passé un coup de gueule pour se plaindre contre l’arbitrage qu’il a jugé bien trop complaisant. « On va devoir améliorer tout ce qu’on a pas bien fait en première mi-temps. Mais après c’est toujours comme ça les matches contre le PSG. Dès que tu touches un joueur de Paris c’est faute. Toutes les petites choses sont toujours pour Paris. On accepte, on sait que c’est ça. Mais c’est un peu chiant. »