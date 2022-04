Le FC Barcelone vise une nouvelle recrue à 0€

La suite après cette publicité

Pendant un temps, Joan Laporta a laissé penser que le FC Barcelone avait à nouveau la capacité financière pour se battre dans des dossiers XXL. Durant plusieurs semaines, le président des Blaugranas a ainsi entretenu l’idée que les Culés avaient les moyens de faire venir Erling Haaland, alors que le coût d’un tel renfort dépasse les 250 M€.

Au final, la réalité a vite rattrapé les ambitions espagnoles. Et aujourd’hui, le Barça cherche surtout à prolonger Ousmane Dembélé et à engager des renforts libres de tout contrat. C’est ainsi qu’Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta sont annoncés en approche et que les Culés ont, vainement, tenté leur chance avec Antonio Rüdiger.

Encore un joueur libre visé

Mais s’ils ont raté l’Allemand (qui devrait atterrir chez le rival merengue), les Blaugranas disposent d’une alternative. Selon AS, le nouvel objectif numéro 1 des Catalans se nomme Alessio Romagnoli. Agé de 27 ans, l’Italien évolue à l’AC Milan où son contrat s’achève en juin. Toujours pas prolongé, il avait été annoncé à la Lazio dernièrement.

Mateu Alemany a pris le dossier en main puisque c’est lui qui mène personnellement les négociations. Avec l’arrivée annoncée de Christensen et la prolongation de Ronald Araujo, le Barça poursuit ses travaux au sein d’une arrière-garde où de nombreux départs (Samuel Umtiti, Clément Lenglet entre autres) sont annoncés.