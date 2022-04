Ronaldinho valide la piste Raphinha pour le Barça

Présent aux micros de «La Pizarra de Quintana» à l'occasion de sa présentation en tant qu'ambassadeur du jeu Metasoccer, le nouveau jeu de football du Metaverse, Ronaldinho, passé par le FC Barcelone entre 2003 et 2008, en a profité pour donner son avis sur l'une des pistes offensives du club catalan pour l'été prochain, son compatriote, Raphinha.

Selon "Ronnie", le joueur de Leeds United, qui a bien progressé depuis ses débuts, serait une bonne recrue pour le club catalan : «il serait une très bonne recrue pour le Barça parce qu'il a beaucoup de qualités et tout le monde voit ce qu'il peut faire. Au début, on disait qu'il n'avait pas beaucoup d'avenir, mais avec le temps, il a commencé à très bien jouer et tout le monde l'a reconnu.»