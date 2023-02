Neymar, Messi, les jeunes : la mise au point de Luis Campos sur le projet du PSG

La suite après cette publicité

C’est l’heure du bilan. Après un mercato d’hiver très critiqué par les supporters et marqué par les gros échecs Hakim Ziyech et Milan Skriniar, le directeur sportif parisien Luis Campos s’est exprimé au micro de Téléfoot. Après avoir notamment évoqué les échecs et fait son bilan après deux mercatos à la tête du PSG, l’homme de 58 ans en a aussi profité pour revenir sur les cas Kylian Mbappé ou Neymar. Les deux stars parisiennes manquent à l’appel pour des blessures. Si l’absence du Français face au Bayern Munich est déjà actée, le doute subsiste encore pour le Brésilien. «Si Kylian fait partie des meilleurs attaquants du monde ? Il est déjà le meilleur attaquant. Perdre Kylian, bien sûr que c’est dur. Je l’ai vu très triste après sa blessure. Mais je l’ai aussi vu aujourd’hui travailler pour accélérer dès que possible sa récupération. C’est la personnalité des vainqueurs», a ainsi confié Luis Campos sur la récente blessure de son joueur.

Mais au micro de Téléfoot, le dirigeant portugais en a surtout profité pour faire le point sur le projet sportif concret du PSG depuis son arrivée. Depuis cet été et son double rôle avec le Celta Vigo, Luis Campos est beaucoup critiqué pour son implication et les supporters ne semblent pas comprendre les choix des dernières recrues. «Je suis à 1000% impliqué dans ce projet. Cette année, c’est une année spéciale. Le plus grand événement c’est la prolongation de Mbappé. C’est un grand travail du président, c’est extraordinaire. (…) Les grandes stars ne peuvent pas gagner seules un trophée. Elles peuvent gagner un match, deux matchs, ou quelques matchs. Mais ils ont besoin des autres, de l’harmonie. On a fait une grande progression, mais on doit continuer à progresser.»

La prolongation de Lionel Messi et les jeunes

Cette saison, une autre prolongation est dans les petits papiers des dirigeants parisiens : celle de Lionel Messi. La Pulga, récent vainqueur de la Coupe du Monde, arrive en fin de contrat à la fin de saison. Et pas question pour le club de la capitale de laisser partir le joueur qui semble aussi se plaire à Paris. «En ce moment, on est en discussion avec Messi pour sa prolongation. J’aimerais le garder dans ce projet, je ne peux pas le cacher. On discute en ce moment pour atteindre ce but, et continuer de l’avoir avec nous», a expliqué Luis Campos qui a aussi tenu à défendre Neymar souvent annoncé sur le départ pour faire de la place à Mbappé et Messi. «La vérité, c’est que depuis mon arrivée au PSG, je n’ai aucune critique à faire sur Neymar. Toujours à l’heure, toujours avec une bonne disposition. Ce Neymar, c’est un Neymar incroyable.»

Enfin, autre cas au centre des débats du côté du PSG : la gestion des jeunes. Si le club de la capitale possède l’un des meilleurs viviers de France, ces dernières années très peu de titis parisiens parviennent à s’imposer ou même avoir un peu de temps de jeu. Nombreux sont ceux qui décident de s’en aller pour lancer leur carrière. Cette saison, Christophe Galtier essaye d’intégrer le jeune Warren Zaire-Emery ou encore plus récemment El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi. Et Luis Campos insiste, la jeunesse fait bien partie intégrante du projet parisien. «Bien sûr qu’on va laisser du temps à nos jeunes. Le coach comprend très bien quel est notre projet. On sait très bien qu’on doit le faire, et on va le faire. (…) Notre mercato ? On a fait de la place dans l’effectif pour faire de la place aux jeunes, et ne pas les perdre pour d’autres grands clubs européens», a-t-il ainsi conclu. Voilà qui est clair et qui devrait répondre à quelques interrogations.