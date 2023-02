Luis Campos revient sur le mercato hivernal raté du PSG

La suite après cette publicité

Zéro recrue : c’est le triste bilan du Paris Saint-Germain lors de la dernière fenêtre des transferts durant le mois de janvier. Une absence de renfort préjudiciable quand on connaît les objectifs du club de la capitale pour la seconde partie de saison, conjugués à un secteur offensif réduit par le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, ne laissant que cinq potentiels attaquants/milieux offensifs (Messi, Neymar, Mbappé, Ekitike, Soler), sans compter les jeunes du centre de formation. Quatre pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, si on prend en compte la blessure de Kylian Mbappé.

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé ces dernières semaines pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier pour les six prochains mois : en effet, le board parisien avait réussi à boucler la signature, cet été, du défenseur central Milan Skriniar. Une arrivée confirmée par le principal intéressé dans un entretien à la fin janvier. Néanmoins, les discussions avec l’Inter Milan pour le recruter dès cet hiver n’ont finalement pas donné suité, laissant le Slovaque en Lombardie jusqu’à la fin de la saison.

«Ziyech ? On a tout fait, mais…»

Avant même d’avoir réussi à trouver une porte de sortie à Keylor Navas (Nottingham Forest), rendant définitif le départ d’Ander Herrera à Bilbao, le directeur sportif du PSG Luis Campos avait confié sa politique de "recruter malin" et se débarrasser des indésirables, notamment l’été dernier, pour renforcer l’actuel leader de Ligue 1 : «on a essayé d’être créatif, avec les contraintes financières qu’on a, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Téléfoot. On a fait un bon plan, qui passe par une réduction du nombre joueurs dans l’effectif, pour faire de la place aux jeunes, et ne pas les perdre pour d’autres grands clubs européens.»

Autre objectif important pour ce mercato d’hiver : recruter un ailier droit gaucher pouvant rentrer dans l’axe. Et après les échecs Malcom (Zenit), Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) ou encore Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), le Paris Saint-Germain n’était pas loin de s’attacher les services de Hakim Ziyech (Chelsea) sous la forme d’un prêt, avant que les Blues ne fassent capoter son départ en France. «On a tout fait, a poursuivi le dirigeant portugais. Mais comme pour tous les transferts, il faut que les trois partis marchent bien. Ça a marché avec le PSG, avec Ziyech, mais malheureusement, au dernier moment, pas avec Chelsea…» De quoi obliger Christophe Galtier à aller chercher le Saint-Graal, la C1, avec la même équipe qu’à son arrivée l’été dernier…