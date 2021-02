PSG : Papin voit Mbappé devenir Ballon d’or en 2021

La suite après cette publicité

Homme du match face à Barcelone mardi dernier grâce à un incroyable triplé, Kylian Mbappé a rappelé à la planète football qu’il était l’un des meilleurs attaquants de ces dernières années. Malgré son âge (22 ans), le jeune homme dispose déjà d’un beau palmarès et réalise cette saison un exercice très convaincant (21 buts et 9 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues).

S’il a les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, le champion du Monde 2018 réussira-t-il à décrocher un Ballon d’or dès cette saison ? Il semblerait que Jean-Pierre Papin, vainqueur de cette récompense en 1991, soit de cet avis. «Ses qualités ne se discutent pas tellement elles sont élevées. Il faut que Kylian marque régulièrement des buts et qu’une fois de temps en temps, il fasse un coup d’éclat comme à Barcelone. Le seul problème, c’est qu’on va lui demander tout le temps la même performance qu’au Camp Nou. Il a mis la barre tellement haut qu’on aura à chaque fois la même exigence avec lui, mais ceux qui ont joué au football savent que ce n’est pas possible. Il a juste besoin d’être régulier et il ne sera pas loin cette année de le remporter. Oui, je le vois bien Ballon d’or en 2021.» a-t-il déclaré au Parisien.