Barça : un nouveau cadre devrait prolonger

Il avait pris sa retraite à l’issue de la saison dernière et il ne pensait jamais être dans cette situation à l’heure où ces lignes sont écrites. Tirant sa révérence il y a quelques mois après une dernière saison à la Juventus Turin, Wojciech Szczęsny est finalement sorti de sa retraite en début de saison suite au coup de fil du FC Barcelone. Le club catalan s’était rapidement tourné vers le gardien polonais après la blessure pour la saison de Marc-André Ter Stegen.

Et après des débuts en dents de scie, le portier de 34 ans a rapidement mis tout le monde d’accord et a évincé Inaki Pena pour être le titulaire inamovible aux yeux d’Hansi Flick. Une belle saison qui devrait lui permettre d’être prolongé. Même si le retour de Ter Stegen devrait le remettre sur le banc, une prolongation d’un an attendrait le Polonais, selon les informations de Relevo. Une décision prise par les dirigeants blaugranas et qui jette forcément un froid sur l’avenir de Pena en Catalogne.