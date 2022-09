Lens-OL : Lukeba et Faivre forfaits, Dembélé incertain

Coup dur pour les Lyonnais ! Alors que les Rhodaniens se déplacent dimanche sur la pelouse du RC Lens, les hommes de Peter Bosz ne pourront pas compter sur Castello Lukeba et de Romain Faivre, forfaits pour la rencontre. Moussa Dembélé, l'attaquant de l'OL, est quant à lui incertain.

La suite après cette publicité

« Castello ne sera pas là, Romain Faivre non plus. Castello, c'est venu avec les Espoirs. Il a senti quelque chose de musculaire pendant le premier match, mais il a continué et joué 17 minutes lors du deuxième match. Ce qui n'est pas intelligent, de sa part et celle du staff médical des Espoirs. Romain a ressenti une petite douleur à la cuisse. On a arrêté tout de suite. On ne veut pas prendre de risque. Ce n'est pas trop grave. Moussa (musculaire) sera peut-être un peu juste face à Lens », a déclaré Peter Bosz en conférence de presse.