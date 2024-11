Le Bayern Munich n’a pas peur du PSG !

Conquérant depuis l’arrivée de Vincent Kompany sur son banc, le Bayern Munich entend frapper fort cette saison. Après un précédent exercice décevant où le club a laissé filer le titre au Bayer Leverkusen, le Rekordmeister est sur une dynamique tout autre depuis le mois d’août. Leader de Bundesliga avec 29 points sur 33 possibles, le Bayern Munich a déjà distancé ses concurrents puisque son dauphin, l’Eintracht Francfort, accuse un déboire de 6 points quand le RB Leipzig (3e, -8 points), le Bayer Leverkusen (4e, -9 points) et le Borussia Dortmund (5e, - 10 points) sont bien plus loin. Le tout en produisant un jeu chatoyant et offensif (36 buts inscrits) tout en se montrant solide (7 buts encaissés). En confiance, le Bayern Munich a aussi su relever en Ligue des Champions. Après une entame parfaite contre le Dinamo Zagreb (9-2), le club allemand avait chuté contre Aston Villa (1-0) avant de prendre une claque contre le FC Barcelone (4-1). Toutefois, les Bavarois ont su l’emporter 1-0 contre Benfica. Actuellement 17e, la formation allemande va tenter de se rapprocher du top 8 au grand dam du Paris Saint-Germain, un adversaire qu’elle affronte ce mardi.

Sûr de ses forces, le Bayern Munich semble avoir trouvé un certain équilibre défensif avec Manuel Neuer qui reste à un niveau correct malgré ses 39 ans et un duo Dayot Upamecano - Kim Min-Jae qui a été assez à l’aise sur ce début de saison. Seul point d’ombre et il est de taille, ce revers 4-1 contre le FC Barcelone en octobre dernier. Pour autant, Manuel Neuer est optimiste : «nous avions aussi des clean sheets avant, mais les choses se passent très bien en ce moment. Nous essayons de récupérer le ballon en quelques secondes et voulons obtenir notre occasion, car l’adversaire pourrait alors ne pas être bien organisé. Toutes les parties de l’équipe nous aident et c’est très bien pour notre jeu.» Une manière de montrer que la solidité défensive ne vient pas uniquement des défenseurs, mais aussi des efforts réalisés par les éléments offensifs. Justement, le secteur offensif marche parfaitement lui aussi.

Un Bayern Munich en grande confiance

Sur les ailes, la concurrence a permis de pousser la plupart des joueurs à hausser leur niveau. La recrue Michael Olise n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence (7 buts et 4 passes décisives en 16 matches) même si les dernières semaines sont moins évidentes pour lui. Cela a profité à Kingsley Coman qui tire son épingle du jeu, lui qui était poussé sur le départ à la fin du dernier mercato ou alors à Serge Gnabry qui redevient titulaire malgré une saison dernière poussive et marquée par les blessures. Mieux que l’an dernier, Jamal Musiala arrive aussi en grande forme et affole les compteurs (9 buts et 4 passes décisives en 15 matches). Alors qu’il était déjà très efficace l’an dernier, Harry Kane continue lui aussi de dérouler avec le Rekordmeister. Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 17 matches, il sort notamment d’un triplé contre Augsbourg (3-0) et sa forme est impressionnante en ce début de saison.

«Nous nous sommes dit à la mi-temps que nous devions continuer à nous créer des occasions. Heureusement, nous avons obtenu le penalty et à partir de là, le jeu s’est ouvert. Nous avons une grosse semaine devant nous avec le PSG en Ligue des Champions, Dortmund et Leverkusen en Coupe. Nous sommes dans une bonne période, nous nous sentons bien et nous devons continuer sur notre lancée», avait d’ailleurs lancé l’attaquant anglais après son triplé contre Augsbourg. Un optimiste commun dans le groupe avant de se lancer dans une semaine animée. En effet, le Bayern Munich affronte ce mardi le Paris Saint-Germain avant de défier le Borussia Dortmund ce samedi en Bundesliga et le Bayer Leverkusen mardi prochain en Coupe d’Allemagne. Une semaine de tous les dangers que le Bayern Munich prend avec motivation.

«Je pense qu’aucune des trois équipes n’ait hâte de nous rencontrer. On se sent à l’aise sur le terrain. Nous nous sentons à l’aise avec ce qu’on nous demande», a rappelé Manuel Neuer dans des propos recueillis par Bild. Joshua Kimmich est aussi conscient de la progression rencontrée par l’équipe bavaroise au cours des dernières semaines : «la façon dont nous jouons au football est très, très bonne. J’avais le sentiment lors des matches précédents que nous défendions mieux que par le passé. Bien sûr, nous avons encaissé trois buts contre Francfort et quatre buts contre Barcelone. Mais nous n’avons jamais eu l’impression que notre défense était fragile. Ou que nous étions sur la mauvaise voie. C’est pourquoi je suis vraiment heureux que nous soyons restés calmes et que nous ayons fait confiance à notre façon de jouer. Aujourd’hui, nous en sommes un peu récompensés, mais il est clair que nous ne pouvons pas lâcher prise.» C’est donc un Bayern Munich confiant et sûr de ses forces qui accueille demain soir le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La bande à Luis Enrique est prévenue.

