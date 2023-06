L’incroyable annonce de Kylian Mbappé fait chavirer l’Espagne

Mbappé rend fou le PSG !

En France, c’est une sacrée bombe qui est tombée hier soir et qui fait la Une de L’Équipe ce mardi matin. Kylian Mbappé a fait savoir au Paris Saint-Germain par courrier qu’il ne lèverait pas son année supplémentaire en option, présente dans son contrat. Une annonce qui a provoqué la colère du club francilien qui serait prêt à le vendre cet été, s’il ne prolonge pas ! « Paris durcit le ton », titre le quotidien. La situation est claire pour le board parisien : soit Mbappé donne des signes positifs allant vers une prolongation cet été, soit il sera mis sur le marché. Cela fait également les gros titres du Parisien aujourd’hui. « Le courrier qui fait trembler le PSG », titre le quotidien local.

Kylian Mbappé se met « à portée » du Real Madrid !

Du côté de l’Espagne, l’information concernant Mbappé fait sans surprise les gros titres de la presse sportive. Il est en Une du journal As qui explique qu’il se met « à portée » du Real Madrid, avec cette annonce. Même son de cloche en couverture de Marca qui utilise cette même expression. Le média ibérique ajoute qu’avec cette annonce de ne pas prolonger, le PSG n’a pas d’autre choix que de le placer sur le marché des transferts. Reste à savoir si le Real voudra sortir le chéquier cet été, alors que Mbappé sera libre un an plus tard. Le président Florentino Pérez avait d’ailleurs expliqué que le Français viendrait un jour au Real, mais pas cet été. Mais si jamais un club comptait se l’offrir cet été, combien devrait-il payer ? C’est le New York Times qui répond à cette question. D’après le quotidien américain, les dirigeants des Rouge et Bleu exigeraient un prix bien supérieur 185 millions d’euros. Affaire à suivre…

En Italie, le décès de Silvio Berlusconi à l’âge de 86 ans fait la Une. Depuis deux ans maintenant, il avait entamé un long combat contre la leucémie et il s’est éteint, à l’hôpital San Raffaele à Milan. Il est le président emblématique de l’AC Milan, dont il est resté à la tête durant 31 ans… Une période durant laquelle le club lombard a remporté 24 trophées. Forcément son décès fait la Une de nombreux journaux au pays, comme ici avec La Gazzetta dello Sport qui lui rend hommage en titrant : « l’homme des étoiles ». Même chose en couverture du Corriere dello Sport, « fin du jeu », résume le quotidien transalpin. Tandis que du côté de Tuttosport on le compare même à un « roi ». Sa disparition fait la Une de nombreux journaux généralistes puisqu’il a été un grand homme d’affaires dans le milieu des médias italiens, mais aussi homme politique. Président du conseil à trois reprises, mais aussi de nombreuses fois ministre, c’est toute la presse européenne qui revient sur la mort d’Il Cavaliere comme le font La Stampa, mais également El Mundo en Espagne, ou encore Libération du côté de la France.