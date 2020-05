Coronavirus : les pertes colossales subies par l'EFL

Ce n'est un secret pour personne, la pandémie de coronavirus impacte fortement le monde du football, outre le fait que les Championnats sont à l'arrêt depuis de nombreuses semaines, et ses répercussions sont et seront majeures à l'avenir. Ce mardi, le président de l'English Football League (EFL), englobant la D2, D3 et D4 anglaise, Rick Parry, a annoncé que la Ligue se dirigeait vers «un trou de trésorerie de l'ordre de 229M€ en septembre» lors d'une commission parlementaire, comme rapporté par la BBC.

L'ancien PDG de Liverpool estime que la présence des supporters en tribune est primordiale à tous les niveaux : «il y a beaucoup d'incertitude autour de la saison prochaine, et il y a surtout la question de savoir quand est-ce que les supporters pourront revenir au stade, ce qui est absolument crucial pour l'EFL. Nous sommes bien plus dépendants des revenus (liés à la billetterie, ndlr) et de l'atmosphère générée par les fans que la Premier League peut l'être». Avant d'avertir que l'EFL aura besoin de «prendre un nouveau départ» alors que les clubs «empilent les crédits» et que certains (sans les dénombrer) pourraient ne pas survivre à cette crise.