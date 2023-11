Affaire paris sportifs : Alessandro Florenzi fixé sur son sort

C’est une affaire qui met en état d’alerte l’Italie depuis quelques mois. À l’instar de ses coéquipiers en sélection nationale, Sandro Tonali et Nicolo Fagioli, tous deux suspendus 10 et 7 mois pour s’être adonnés à cette pratique illicite, en plus de Nicolo Zaniolo, c’est au tour d’Alessandro Florenzi de se retrouver dans le collimateur de la justice transalpine. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport livrait plus de détails à son sujet. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain serait accusé d’avoir «parié sur des événements sportifs organisés par l’UEFA, la FIFA et la FIGC».

Pour autant, l’Italien a échappé à une sanction sportive après avoir été entendu pendant un peu plus d’une heure par le procureur de Turin. «Il n’y a pas de procédure en cours de notre côté, car il n’y a pour le moment aucune information ou preuve sur des paris concernant des matches de football», a expliqué à l’AFP la Fédération italienne (FIGC). Le joueur de 32 ans risquait jusqu’à trois ans de suspension.