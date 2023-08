Arsenal - Fulham : les compositions officielles

Les Gunners doivent enchaîner. Ce samedi, Arsenal reçoit Fulham à l’Emirates Stadium pour la troisième journée de Premier League. Après avoir idéalement lancé sa saison en remportant le Community Shield face à Manchester City, le club londonien a remporté ses deux premiers matches de championnat contre Nottingham (2-1) et Crystal Palace (0-1). Fulham, de son côté, s’est imposé sur la pelouse d’Everton (0-1) mais s’est lourdement incliné à domicile le week-end passé face à Brentford (0-3). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h.

Pour ce match, Mikel Arteta aligne de nouveau un 4-3-3 avec Thomas Partey dans un rôle particulier entre latéral et milieu de terrain. Kiwior est aligné en tant que latéral gauche. Odegaard, Rice et Havertz compose le milieu à trois. Devant, Saka et Martinelli accompagnent Trossard malgré la bonne dynamique de Nketiah et le retour de blessure de Gabriel Jesus. En face, Marco Silva aligne également un 4-3-3 avec la première titularisation en PL de la recrue Bassey aux côtés du Français Issa Diop en défense centrale. Raul Jimenez, arrivé cet été également, démarre, lui, à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Arsenal : Ramsdale - Partey, White, Saliba, Kiwior - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Trossard, Martinelli

Fulham : Leno - Tete, Diop, Bassey, Robinson - Lukic, Palhinha, Pereira - Wilson, Jimenez, De Crodova-Reid