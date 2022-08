Reims-OL : les compositions officielles

Reims reçoit l'Olympique Lyonnais au Stade Auguste-Delaune ce dimanche à 17h05 pour le compte de la quatrième journée de la Ligue 1, à suivre en direct commenté sur notre site. Un match déjà important pour les hommes d'Oscar Garcia qui sont bons derniers du championnat après trois contre-performances (un nul, deux défaites). De leur côté, les Lyonnais ont gagné leur deux premiers matchs contre Troyes et Ajaccio.

Avec le transfert imminent de Lucas Paqueta vers West Ham, Peter Bosz a innové en titularisant Reine-Adelaïde aux côtés du jeune Lepenant et de Tolisso. Auteur d'un doublé face à Troyes vendredi dernier, Tetê va animer l'attaque des Gones avec Alexandre Lacazette et Toko Ekambi. De leur côté, les Rémois vont compter sur Balogun et Ito pour faire trembler les filets lyonnais.

Les compositions d'équipes :

Reims : Pentz - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Busi, Munetsi, Lopy, Locko - Doumbia - Ito, Balogun.

Lyon : Riou - Gusto, Thiago Mendes, Lubeka, Tagliafico - Reine-Adelaïde, Lepenant, Tolisso - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi

