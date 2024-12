Chelsea : une étonnante porte de sortie s’offre à João Félix

Cette semaine, Enzo Maresca s’est montré plutôt cash en conférence de presse concernant le prochain marché des transferts. Interrogé sur le cas de Christopher Nkunku, le coach de Chelsea a fait une réponse générale. «Nous aimons ‘Christo’ et nous le voulons ici. Il y aura toujours des joueurs qui ne sont pas contents et certains qui demanderont à partir en janvier. Je ne sais pas si ce sera le cas de ‘Christo’ ou d’un autre joueur, mais nous voulons les garder ici.»

Si les intentions du nouvel homme fort des Blues sont plutôt claires concernant le Français, on ne peut pas en dire autant au sujet de João Félix. Mercredi, le média britannique GiveMeSport a révélé que Maresca va s’entretenir avec l’international portugais afin de faire un point sur sa situation et évoquer son avenir. Il faut dire que l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid n’est pas un titulaire en puissance aux yeux de son coach malgré ses 5 buts et 2 assists en 16 matches toutes compétitions confondues.

Mourinho veut relancer João Félix

Il doit composer avec une forte concurrence, notamment incarnée par Christopher Nkunku et Cole Palmer. João Félix, lui, joue les seconds couteaux. Ce qui ne semble pas forcément convenir au joueur prêté à Londres en 2023 avant d’être acheté 52 M€ l’été dernier. Maresca en est bien conscient et va devoir trancher sur son cas. Du côté de ses dirigeants, la porte n’est pas fermée pour un départ. Il y a quelques jours, la rumeur d’un retour à Benfica sous la forme d’un prêt a été évoquée. Mais il n’y a rien eu de bien concret.

En revanche, Fenerbahçe est bien sur le coup. FotoMaç révèle que José Mourinho et son club veulent faire le gros coup João Felix, alors que Talisca et Kevin De Bruyne sont aussi sur leurs tablettes. Le Special One aurait même contacté directement son compatriote pour lui expliquer son projet et ses envies. Il a aussi demandé à son président de passer à l’offensive en cas d’accord du joueur, qui ne sera pas retenu à Londres. Les mercatos se suivent et se ressemblent pour João Félix.