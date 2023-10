Les nouvelles révélations fracassantes sur la trahison de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

C’est l’histoire d’une trahison qui a du mal à être digérée. L’Inter Milan, de l’entraîneur Simone Inzaghi au capitaine Lautaro Martinez, ne veut plus entendre parler de Romelu Lukaku, qui a négocié dans son dos avec deux autres clubs italiens pendant que le club intériste faisait son possible pour l’attirer de nouveau définitivement. Cela a agité les gazettes italiennes tout l’été, et cela continue encore, alors que Lukaku a retrouvé son efficacité avec son club, l’AS Rome.

Alors que se profile le 29 octobre prochain un Inter-Roma bouillant, la Gazzetta dello Sport a tenu à refaire un point sur les dessous de la trahison de Big Rom. Une trahison née d’une incompréhension grandissante entre l’attaquant belge de 30 ans et de Simone Inzaghi. Ce dernier n’a pas mis Lukaku dans les meilleures conditions physiques et mentales au cours de la saison. C’est ce que pense le joueur, qui a dû ravaler sa fierté en voyant le vieillissant Edin Dzeko le concurrencer avec succès. Avec la goutte d’eau qui a fait déborder le vase le 10 juin dernier, lorsqu’il est mis sur le banc pour la finale de la Ligue des Champions.

Lukaku s’est payé la tête de l’Inter

Lukaku comprend ce qui va lui arriver lorsqu’il est titularisé pour la dernière journée de Serie A face au Torino, une semaine avant la finale. La Gazzetta dello Sport raconte ainsi que son attitude devient problématique dans les jours suivants, entre une demande de repos supplémentaire; une journée, puis des entraînements de mauvaise qualité, sans envie. Le choix d’Inzaghi est acté, ce sera Dzeko pour accompagner Lautaro Martinez. Vous connaissez la suite, Lukaku entrera en jeu, ratera une balle d’égalisation et empêchera même malencontreusement Dimarco de marquer. Dans les jours qui suivent, il communique sur son envie de poursuivre l’aventure.

Mais dans la réalité, il a déjà commencé à discuter avec deux autres clubs italiens, la Juventus Turin et l’AC Milan ! Et son attitude vis-à-vis de ses coéquipiers intéristes devient de plus en plus fuyante au fil des semaines. Il ne se rend ainsi pas au mariage de Dimarco, sans prévenir de son absence le marié et les autres joueurs présents, qui commencent à douter de son implication. Puis il ne répond plus aux appels de Lautaro Martinez, encore moins à ceux d’Ausilio, le directeur sportif intériste, qui pensait avoir bouclé le dossier. Selon La Gazzetta dello Sport, Lukaku a joué sur plusieurs tableaux avant même la fin de la saison. On peut déjà lui garantir un accueil houleux à San Siro le 29 octobre prochain…