Villareal : Kubo se rapproche de Getafe

Alors qu’il était prêté pour une saison par le Real Madrid à Villareal, Takefusa Kubo n’ira pas au bout de son prêt. Le Japonais de 19 ans n’avait pas réussi à se faire une place dans l’effectif d’Unai Emery, qui avait déjà annoncé son départ il y a quelques jours. Il devrait rejoindre dans les prochains jours Getafe, actuel seizième de Liga.

Selon les informations de AS, le Real Madrid, Getafe et Villarreal ont accéléré les négociations ces derniers jours pour trouver un accord le plus rapidement possible. Ce transfert arrange finalement les trois parties puisque le Sous-marin jaune souhaiterait alléger sa masse salariale pour être actif sur le marché des transferts. Getafe, en grande difficulté cette saison, compte sur la créativité de Kubo pour apporter un plus à l'équipe de José Bordalás, alors que les Merengues, propriétaire du joueur, veulent qu'il ait plus de temps de jeu cette saison.