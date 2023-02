USA : l’appel du pied de Thierry Henry

Thierry Henry (45 ans) a quitté son poste d’adjoint de la Belgique. Il n’a pas été choisi pour prendre la suite de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. L’actuel consultant chez Prime Video notamment, mais aussi sur CBS se verrait bien reprendre du service. Hier soir sur la chaîne américaine, il a d’ailleurs lancé sa candidature pour devenir le prochain sélectionneur des États-Unis, un poste actuellement libre depuis le départ de Gregg Berhalter après la Coupe du Monde.

«Être numéro 2 n’est plus quelque chose que j’aimerais faire. J’ai un grand respect à Roberto Martinez. Il m’a donné une opportunité quand personne ne l’a fait, mais j’aimerais avoir une nouvelle chance», envoie le Français avant de rappeler qu’il a déjà évolué en MLS comme joueur, puis comme manager. « Est-ce que je connais les joueurs ? Oui, je connais les joueurs. Est-ce que je connais la Ligue ? Oui , je connais la Ligue », assure l’ancien des New York Red Bulls et de l’Impact de Montréal.

