Espanyol : Luis García arrive sur le banc des Pericos

Alors que Diego Martinez a été limogé ce lundi matin, le club de l’Espanyol a d’ores et déjà annoncé l’identité du successeur. Et il est très connu des supporters des Pericos puisque la direction catalane a officialisé l’arrivée de l’ancien joueur, Luis García à la tête du club. Il a porté les couleurs de l’Espanyol pendant sept saisons pour un compteur global de 60 buts en 262 matches. L’ancien attaquant natif d’Oviedo a même remporté une Coupe du Roi en 2006 et a été finaliste de la Coupe de l’UEFA en 2007.

«"La meilleure chose avec Barcelone est d’être de l’Espanyol". Cette déclaration est la meilleure lettre d’introduction pour Luis García, qui à partir de ce jour est devenu le nouvel entraîneur du RCD Espanyol. L’Asturien a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024 et dirigera ce week-end la première session de l’équipe à la Ciutat Esportiva Dani Jarque», a alors écrit le club catalan dans son communiqué pour annoncer la venue de son ancien joueur en tant que nouvel entraîneur.

