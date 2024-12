João Cancelo veut retourner au Barça

João Cancelo (30 ans) veut rentrer en Catalogne. Le latéral portugais, prêté au FC Barcelone la saison passée, regrette son époque sous les couleurs blaugranas. D’après les informations de Sport, l’ancien joueur de la Juventus et de Manchester City aurait fait des pieds et des mains cet été, pour pouvoir rester à Barcelone cet été, mais la situation économique compliquée du club l’a contraint à se résigner et abandonner ses rêves de retour au Barça.

Dans une situation compliquée à Manchester City, qui lui reprochait son mauvais comportement, l’international lusitanien a dû trouver une porte de sortie et s’est retrouvé du côté d’Al-Hilal en Arabie saoudite. Cependant, Cancelo penserait toujours au Barça et multiplierait les appels du pied à ses anciens coéquipiers pour tenter de faciliter un retour. Malheureusement pour le natif de Barreiro, l’opération est quasiment irréalisable financièrement pour le club barcelonais malgré l’intérêt sportif porté au profil du joueur.