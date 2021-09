Rennes : Gaëtan Laborde rêve des Bleus

En troquant Montpellier pour le Stade Rennais, Gaëtan Laborde (27 ans) est resté diablement efficace. L'attaquant a déjà trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 5 apparitions toutes compétitions confondues. Une régularité au plus haut niveau qui pourrait lui permettre d'atteindre l'un de ses objectifs majeurs : l'équipe de France.

« Quand on regarde ses statistiques, pourquoi il n’y croirait pas ?, demande son représentant Christophe Hutteau dans les colonnes de Sud-Ouest ce mardi. Il mérite d’avoir sa chance un jour. Un des objectifs, et je m’englobe dedans, est de le rendre plus médiatique. C’est un garçon discret, respectueux. Il s’appellerait Labordinho avec les mêmes chiffres, on parlerait beaucoup plus de lui». Le défi est lancé.