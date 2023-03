EdF : Didier Deschamps met les choses au clair concernant Griezmann

Ces derniers jours, le nom d’Antoine Griezmann est sur toutes les bouches. Depuis la décision de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine des Bleus, le joueur de l’Atlético de Madrid est déçu. Il rêvait de ce nouveau rôle et espérait porter les Bleus lors de l’Euro. Une déception qui a même obligé Mbappé à échanger avec lui pour apaiser la situation.

Ce jeudi, c’est au tour de Didier Deschamps d’évoquer le cas Griezmann et de mettre les choses au clair. «J’ai eu des discussions avec lui et Mbappé pour le capitaine. C’était quelque chose d’important. Je peux vous assurer que Griezmann depuis lundi est très souriant. On a fêté son anniversaire. Qu’il ait eu de la déception sur le moment, c’est légitime, mais ça s’est arrêté là. De ce que je vois de Grizou avec Kylian et le reste du groupe, chacun a le même objectif. Et puis, il est vice capitaine, il a un rôle important comme il a toujours eu. Il est là depuis longtemps, il a connu des périodes plus compliquées en équipe de France. Là, il est rayonnant et souriant. Il n’y a aucun souci.»

