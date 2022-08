OM : Bamba Dieng s'entraîne à part

La situation de Bamba Dieng se complique de plus en plus à l'Olympique de Marseille. Malgré le départ d'Arkadiusz Milik à la Juventus, l'attaquant sénégalais ne rentre vraiment plus dans les plans d'Igor Tudor. Le joueur de 22 ans est poussé vers la sortie par les dirigeants olympiens. Selon RMC Sport, le natif de Pikine s'entraîne en marge de l'équipe et il ne serait pas prévu dans le groupe qui affrontera Nice ce dimanche.

La suite après cette publicité

Toujours en quête d'un nouveau club, Bamba Dieng souhaite rester en France. Plusieurs clubs se seraient positionnés sur le joueur, comme l'OGC Nice par exemple. Arrivé en 2020 en provenance du Diambars FC (SEN), il a commencé par jouer avec la réserve de l'OM avant d'intégrer le groupe pro lors de la saison 2020/2021. À ce jour, le Lion de la Terranga (11 sélections/1 but) a joué 42 matchs pour 9 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club de la cité phocéenne.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur une victoire marseillaise pour tenter de remporter 510 € (cote à 2,55). (cotes soumises à variation)