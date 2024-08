La première sortie compliquée des recrues du PSG

Cette première sortie, très tardive, du PSG ne restera pas dans les mémoires. Malgré deux buts d’avance rapidement marqués contre Sturm Graz (Mbaye, 9e et Soler, 12e), le champion de France en titre a concédé le nul (2-2) dans le décor champêtre et verdoyant de Klagenfurt en Autriche. Le résultat n’a bien sûr pas d’importance, surtout qu’entre les joueurs à peine revenus de vacances, et les niveaux disparates de l’état physique des troupes, Luis Enrique a observé une très large revue d’effectif.

Ce fut également l’occasion d’observer pour la première fois les nouvelles recrues parisiennes : Matvey Safonov, Joao Neves et Gabriel Moscardo. La premier fut titulaire tandis que les deux milieux de terrain sont entrés à l’heure de jeu. Honneur au portier russe, qui a disputé tout le match. Autant le dire tout de suite, il n’a pas laissé une grande impression. S’il est livré à lui-même sur le premier but adverse après cette erreur de relance du jeune Naoufel El Hannach, il n’est pas exempt de tout reproche sur le second but.

Safonov et Moscardo en difficultés

Certes, Kiteishvili n’avait aucune pression sur le dos au moment de décocher sa frappe victorieuse mais Safonov a étonnamment reculé, quasiment jusqu’à sa ligne pour se préparer à la frappe du Géorgien des 20 mètres, et n’a pas brillé non plus pour sa détente. Outre cette séquence, l’international russe n’a pas donné l’impression d’une grande sérénité. Il est évidemment trop tôt pour juger définitivement le portier acheté 20 M€ cet été mais il va devoir mettre les bouchées doubles s’il souhaite être un concurrent sérieux à Donnarumma.

Joao Neves a lui tout de suite montré son aisance technique balle au pied. Alors que son équipe subissait le jeu, il a réussi à fluidifier la circulation, même s’il a semblé être un peu gêné par son positionnement de relayeur gauche. Pour Gabriel Moscardo en revanche, ce fut compliqué à tous les niveaux. Le jeune Brésilien a couru, beaucoup même, mais partout et nulle part à la fois à ce poste de sentinelle. Son manque de repère et de rythme s’est grandement fait ressentir, tout comme ses problèmes pour répondre physiquement à l’impact adverse. Il faudra remettre le bleu de chauffe, et avec les titulaires habituels.