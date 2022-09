RB Leipzig : la semaine de tous les espoirs pour Mohamed Simakan

La suite après cette publicité

Si vous suivez la Bundesliga, ce détail n'a pas pu vous échapper. Le RB Leipzig, place forte du football allemand depuis de nombreuses années maintenant (4 podiums sur les 6 dernières saisons), n'a pas connu un début de saison des plus simples avec quelques défaites marquantes (1-6 contre le Bayern et 1-4 contre le Shakthar Donetsk) qui ont coûté la place au désormais ex-coach du RBL, Domenico Tedesco. Quelques joueurs ont réussi tout de même à tirer leur épingle du jeu dans ce début de saison chaotique. On pense bien évidemment à Christopher Nkunku (5 buts durant le mois d'août) mais aussi à Mohamed Simakan.

Le natif de Marseille, arrivé en provenance de Strasbourg un an plus tôt, s'est rapidement acclimaté à sa nouvelle vie avec 41 matches toutes compétitions confondues en Champions League, Ligue Europa et Bundesliga. C'est sans doute pour cette raison que le PSG et en particulier Luis Campos avaient posé 40 M€ sur la table pour tenter de l'arracher l'été dernier avant que Leipzig ne mette un véto ferme et définitif. Cette saison encore, sa force, sa puissance, son jeu de tête et sa vitesse en font l'un des défenseurs les plus redoutés d'Allemagne.

Prochain objectif : l'Equipe de France ?

Solide défenseur central droit, le roc défensif de 22 ans est également capable d'évoluer dans l'axe gauche à de plus rares reprises et se trouve aussi bien à l'aise dans une défense à 4 que dans une défense à 3. Mais Simakan est aussi habile lorsqu'il s'agit d'évoluer à droite. Venu dépanner ces dernières semaines, il a ouvert son compteur but en Ligue des Champions face à Donetsk la semaine dernière à ce poste là, a bien contenu le phénomène Mudryk en première période avant de tomber comme toute son équipe en seconde période devant le talent du joueur ukrainien. Le nouveau coach de Leipzig, Marco Rose, apprécie tout particulièrement les qualités de l'ancien international tricolore U20 et lui a demandé de continuer à dépanner sur le côté droit de la défense, où il a d'ailleurs été très bon face au Borussia Dortmund avec une nette victoire 3-0 des siens et une passe décisive.

Et là, c'est un nouveau test grandeur nature qui va s'offrir à Mohamed Simakan puisqu'il va être opposé à Vinicius Junior au Santiago-Bernabéu dans un duel qui promet déjà beaucoup. Dans l'une des affiches de la semaine en Ligue des Champions, nul doute que sa performance sera scrutée de près. À commencer par Didier Deschamps qui va dévoiler sa liste pour le prochain rassemblement, jeudi à 14h, avec une cascade de blessés, notamment en défense. Un secteur de jeu où il y a des places à prendre, que ce soit dans l'axe mais surtout sur le côté droit où personne ne se dégage réellement ni Pavard, ni Clauss, ni Mukiele ni même encore Kingsley Coman, forcément plus à l'aise dans un poste plus offensif. Le n°2 du RB Leipzig, qui affirmait encore il y a peu qu'il avait l'Equipe de France dans un coin de la tête, y pensera forcément ce mercredi soir à Bernabeu, comme beaucoup d'autres joueurs français d'ailleurs.

