Leipzig : Mohamed Simakan évoque les Bleus

Interviewé ce samedi par le journal L’Équipe, le défenseur central du RB Leipzig Mohamed Simakan a évoqué son avenir avec l’équipe de France. Le Français de 22 ans a été sélectionné à deux reprises en U20 en 2019, mais n’a depuis jamais été appelé avec les A. Cette situation n’inquiète pas l’ancien Strasbourgeois, qui sait qu’il fait face à une grosse concurrence dans le secteur défensif et qui reste confiant pour l’avenir.

« Il y a énormément de concurrence et il y a un timing. Chacun prend son train et un moment se présentera peut-être pour moi. Je bosse pour ça. La FFF a un œil sur le club. Donc autant être le meilleur possible pour frapper là-haut, à la porte », a déclaré Mohamed Simakan qui a disputé 40 matches cette année avec Leipzig, pour un but et une passe décisive, remportant ce samedi la Coupe d'Allemagne aux dépens de Fribourg.