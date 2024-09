José Mourinho complètement fan d’Arda Güler

Formé à Fenerbahçe, Arda Güler a montré l’étendue de son talent sous les couleurs de l’équipe première de 2021 à 2023. Parti au Real Madrid l’an passé, l’international turc (14 sélections) est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs talents du continent européen. Un avis que partage également José Mourinho, actuel entraîneur du club stambouliote.

« Pour jouer dans ce club, la personnalité est très importante. Les joueurs doivent comprendre qu’ils sont assez bons pour jouer dans ce club, ils ne doivent pas avoir peur. Carlo Ancelotti est un grand entraîneur, dont il peut apprendre beaucoup. Le fait de jouer avec l’équipe nationale turque et de participer à de grands événements comme le championnat d’Europe est aussi très important, car il ressent la responsabilité d’avoir un grand pays derrière lui. Le plus grand club du monde ne peut avoir que les meilleurs joueurs du monde. Le Real Madrid fait un travail incroyable lorsqu’il s’agit de recruter les dix meilleurs joueurs du monde ou ceux qui ont le plus de potentiel, et Guler en fait définitivement partie », a indiqué The Special One à HT Spor.