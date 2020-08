LdC : le groupe de l'Atlético de Madrid est tombé

Durant plusieurs jours, Lisbonne ne sera pas que la capitale du Portugal. En effet, la ville sera aussi la capitale du football européen puisque c'est là-bas que se déroulera le Final 8 de la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid y affrontera notamment le RB Leipzig en quart de finale jeudi 13 août.

Et pour cette rencontre cinq étoiles, Diego Simeone a choisi de voyager avec un groupe de 25 joueurs. On y retrouve notamment Jan Oblak, Alvaro Morata ou encore le Français Thomas Lemar. En revanche, testés positifs au coronavirus, Angel Correa et Vrsaljko ne se rendront pas à Lisbonne.

Le groupe de l'Atlético :

Adan, Oblak, Alex, Gimenez, Arias, Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, M. Sanchez, Thomas, Koke, Saul, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco, Toni Moya, João Felix, Morata, Saponjic, Diego Costa, Riquelme.