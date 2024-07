Portugal : Cristiano Ronaldo sort du silence

Capitaine malheureux et critiqué du Portugal, Cristiano Ronaldo était forcément touché par l’élimination de sa sélection par la France vendredi soir. Muet après la rencontre, il a publié un message fédérateur sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

« On voulait plus. On méritait plus. Pour nous. Pour chacun de vous. Pour le Portugal. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous nous avez donné et pour tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Sur et en dehors du terrain, je suis sûr que cet héritage sera honoré et continuera d’être construit. Ensemble », a-t-il posté.