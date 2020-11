Les jeunes joueurs les plus chers de la planète football sont...

Ils ont 20 ans ou moins, mettent déjà l'Europe du football à leurs pieds et valent des millions. Le Centre International d'Étude du Sport de Neuchâtel en Suisse, dans sa 311e lettre hebdomadaire, s'est penché sur les joueurs nés en 2000 ou avant les plus chers sur le marché des transferts. Et les sommes sont déjà extrêmement élevées. Le leader de ce classement, le gaucher international canadien du Bayern Munich Alphonso Davies (19 ans), est en effet déjà estimé à 180,4 M€.

Une somme énorme, surtout lorsque l'on sait que les Bavarois l'ont recruté aux Vancouver Whitecaps en 2018 contre un chèque de 11 M€. Son dauphin joue également en Bundesliga. Il s'agit de l'attaquant international anglais du Borussia Dortmund Jadon Sancho (20 ans), dont la valeur est évaluée à 125,6 M€. La cote d'Ansu Fati (18 ans), troisième au classement, est elle estimée à 122,7 M€ par l'Observatoire du football. Vu ses récentes prestations sous la tunique du FC Barcelone, la valeur de l'ailier devrait sans doute continuer à grimper dans les prochaines semaines.

2 Français dans le top 20

On retrouve Erling Haaland (20 ans) au pied du podium. Le serial buteur norvégien est évalué à 120,3 M€ sur le marché. Parmi les surprises du top 10, on peut signaler la 5e place de Mason Greenwood (19 ans). Avec une petite quarantaine de matches de Premier League derrière lui seulement (pour un total de 10 buts), le buteur anglais est déjà estimé à 115,3 M€ ! Son compatriote Bukayo Saka (19 ans), grand espoir d'Arsenal prolongé cet été jusqu'en juin 2024, vaudrait lui déjà 95,8 M€ selon cette étude.

On notera aussi que Ferran Torres (20 ans), arrivé cet été à Manchester City contre un chèque de 25 M€ plus bonus en provenance de Valence, est déjà coté à plus de 100 M€ (106). Dans les 20 premiers du classement, figurent deux jeunes Français : Eduardo Camavinga (17 ans), milieu du Stade Rennais, évalué à 61,5 M€, et Benoît Badiashile (19 ans), défenseur de l'AS Monaco, estimé lui à 40,2 M€. À souligner, enfin, que, malgré ses difficultés du moment, l'attaquant de Lille Jonathan David (20 ans), arrivé en provenance de La Gantoise pour 30 M€ cet été, voit lui sa cote évaluée à 43,6 M€.

Le top 10 des joueurs nés en 2000 ou avant les plus chers du marché selon le CIES :