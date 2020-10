Borussia Dortmund : les folles statistiques d'Erling Braut Haaland

Il a fallu attendre longtemps. Très longtemps pour voir Erling Braut Haaland inscrire son but contre le Zenit Saint-Pétersbourg ce mercredi soir au Signal Iduna Park pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Dans le temps additionnel, Jude Bellingham remportait un duel de la tête et l'avant-centre partait derrière la défense pour se présenter seul face au gardien et inscrire le deuxième but du BvB.

Même s'il n'a pas été fantastique, loin de là, il a fini par être efficace. Avec cette réalisation, il a inscrit son douzième but en dix rencontres de Ligue des Champions qu'il a jouées ! Une statistique absolument exceptionnelle sachant qu'il est resté muet pendant deux rencontres dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Par conséquent, les comparaisons vont bon train en Allemagne ce jeudi.

Haaland a de l'avance sur CR7

Pour pouvoir essayer de mesurer cette performance, il convient de la comparer aux meilleurs. On évoque donc Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 130 buts en 170 matches. Mais ce qui est le plus hallucinant avec le Portugais c'est qu'il a mis beaucoup de temps à trouver la faille dans la Coupe aux Grandes Oreilles. C'est en tout cas ce que note Bild.

En effet, CR7 n'a pas marqué un seul but lors de ses 26 premières rencontres au plus haut niveau continental. Après 47 rencontres, il n'avait inscrit que douze réalisations, augmentant drastiquement ses performances lorsqu'il fut un joueur du Real Madrid. À seulement 20 ans, Erling Haaland a donc de l'avance d'autant qu'il n'a pas encore joué dans une équipe ultra-dominante en Europe (Salzbourg et donc Dortmund). L'avenir s'annonce radieux.