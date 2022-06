Angleterre : Gareth Southgate, KO debout

La suite après cette publicité

La soirée de la honte. Pendant que l’Italie se faisait terrasser en Allemagne (5-2), l’Angleterre a vécu l’une des plus grosses humiliations de son histoire. Battus 4-0 par la Hongrie, les Three Lions ont tout simplement encaissé leur pire défaite à domicile depuis 1928. Pire, jamais dans leur histoire les Anglais n’avaient été corrigés de la sorte sans marquer le moindre but. Dernière de sa poule avec seulement deux petits points, l’Angleterre ne rassure pas vraiment à cinq mois de la Coupe du Monde. Et son sélectionneur Gareth Southgate est aujourd’hui sur la sellette. Poussé dans ses retranchements par une presse le jugeant trop défensif, Southgate avait poussé un coup de gueule pour se défendre, juste avant… le triste match nul contre l’Italie (0-0).

Le fiasco d’hier n’a donc rien arrangé, d’autant que les supporters britanniques chantaient en tribune : « tu ne sais pas ce que tu es en train de faire ». Des piques que l’ancien joueur accepte, prêt à encaisser cette vague de reproches qui se profile à l’horizon. « Ce n'est pas agréable. Les prochaines semaines vont être désagréables et inconfortables, mais c'est la vie d'un entraîneur de football. Je connais le rôle. Je connaissais le rôle avant de le prendre. Le football est émotionnel, les gens paient pour venir voir, ils vont donner leur avis. L'équipe n'a pas été en mesure de se battre. C'est ma responsabilité, donc si les supporters viennent à ma rencontre, je dois y faire face. Ce ne serait pas réaliste de ne pas avoir de critiques ou de mauvaises soirées », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Southgate assume

« C’est une nuit de châtiment. Nous n'avons pas perdu beaucoup de matches et quand vous perdez de cette manière à domicile avec l'Angleterre, c’est douloureux. Je suis peiné pour les joueurs. Pour les deux matchs de Hongrie, j'ai choisi des équipes où j'ai essayé d'équilibrer l'équipe et d'utiliser de jeunes joueurs et je n'ai pas trouvé le bon équilibre pour les aider à performer au niveau qu’ils devaient avoir pour gagner ces matchs. C’est ma responsabilité. Il est important que je leur enlève cela. Je me suis assis ici de nombreuses fois et nous avons battu un grand nombre de records. Nous sommes de l'autre côté ce soir et c'est vraiment douloureux ». De quoi remettre en question les chances de victoire anglaises au Qatar ? Bien que sonné par cette défaite, Southgate n’enterre pas son équipe pour autant.

« Je ne pense pas que ce soit dommageable pour la mentalité du groupe, car ils n'ont pas été au complet pour les matchs qu'ils ont perdus. C'est un facteur clé, car nous savons que nous avons de la profondeur, mais nous devons être à pleine puissance pour gagner des matchs. (…) Après un tel résultat, tout ce que je dirai à ce sujet (sur les chances de sacre au Mondial) sera tourné en ridicule. Nous avons toujours dit que nous faisions partie d'un groupe d'équipes qui peuvent faire la différence en hiver. Je ne crois pas que ce soit différent. D'autres grandes équipes ont connu des périodes difficiles dans cette compétition. » Didier Deschamps pourra en témoigner…