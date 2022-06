Angleterre : le gros coup de gueule Gareth Southgate

La suite après cette publicité

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde 2018 en Russie, finaliste de l'Euro 2020 dans son antre de Wembley : dans l'histoire très récente du football, l'Angleterre s'est, mine de rien, fait une place de choix dans la hiérarchie mondiale et européenne des nations. L'époque de l'échec constant des Three Lions en compétition internationale, et ce malgré une génération très talentueuse (Lampard, Gerrard & co), semble révolue. Il faut dire que la sélection anglaise est plutôt très bien lotie, depuis quelques années et ce pour de nombreuses encore à venir.

Chapeautés par Gareth Southgate depuis septembre 2016, Harry Kane, Mason Mount, Bukayo Saka et toute la bande ont obtenu des résultats plutôt prometteurs, même si ce petit quelque chose semble encore leur échapper pour enfin décrocher leur premier titre depuis le Mondial 1966. Serait-ce le style trop défensif défendu par le sélectionneur anglais qui fait défaut à son équipe, pourtant dotée d'une armada offensive impressionnante ? De l'autre côté de la Manche, on lui reproche par exemple de ne pas assez faire appel à Trent Alexander-Arnold, serial passeur de Liverpool, ou encore à Jack Grealish, l'homme qui valait 117 M€ ayant la cote chez nos amis anglais.

Southgate tape du poing sur la table

Alors que l'Angleterre retrouvera l'Italie ce samedi (20h45), dans le cadre de la 3ème journée de la Ligue des Nations (groupe A), le sélectionneur des Trois Lions a en tout cas répondu aux nombreuses critiques qu'il essuie au regard de son approche plus défensive, sur la retenue. « Écoutez, je dois trouver un équilibre parce que je ne veux pas m'asseoir et être sur la défensive, mais certaines personnes ont dirigé des équipes, et d'autres non, a dans un premier temps lâché le technicien de 51 ans, en conférence de presse, avant de poursuivre. Bien sûr, pour l'homme qui vient se poser sur la terrasse et en a pour son argent, je comprends tout à fait qu'il veut voir un Grealish avec un (Raheem) Sterling, avec un (Bukayo) Saka... mais tu dois avoir un équilibre d'équipe, c'est le football de haut niveau. »

Et Gareth Southgate d'utiliser l'argument des résultats récents de l'Angleterre pour défendre son bilan. « Je pense que l'équilibre de l'équipe pour se rendre en demi-finale (du Mondial) et en finale (d'Euro) a été assez bon et peut-être que nous avons parlé pendant des années de la raison pour laquelle nous n'y sommes pas arrivés. Je dois gérer comme je l'entends. Les experts ? Ils sont dans un rôle où ils sont payés pour donner une opinion et c'est ce qu'ils doivent faire. Ils donnent une opinion telle qu'ils la voient - cela fait partie du marché, n'est-ce pas ? Ce n'est pas agréable d'être la cible de ces critiques, bien sûr que non. Vous encaissez, l'utilisez pour vous motiver et vous comprenez que ça fait partie intégrante du métier d'entraîneur. »

Ses détracteurs vont devoir patienter

Enfin, interrogé sur son avenir alors qu'il a prolongé jusqu'en décembre 2024, l'ancien coach de Middlesbrough a rassuré ses détracteurs, tout en leur adressant un message. « Je ne dépasserai pas mon temps, mais je pense que je peux faire du bon travail pour l'équipe et je pense que nous avons fait du bon travail pour l'équipe. La chose la plus importante est la façon dont les joueurs se comportent. Est-ce que j'ai toujours l'impression qu'ils donnent tout et répondent à ce que nous faisons ? Oui, je le pense ! Je pense que nous allons continuer à améliorer l'équipe, ce que nous avons fait sur une période de temps constante et je pense que nous développons également de jeunes joueurs qui laisseront l'Angleterre en bonne position pour une longue période à venir. » Pas forcément la réponse que certains attendaient...