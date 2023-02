Argentine : Emiliano Martinez envoie un message fort à Lionel Messi

La suite après cette publicité

L’avenir de Lionel Messi fait couler décidément beaucoup d’encre. En club, le joueur de 35 ans arrive en fin de contrat en fin de saison. Prolonger au PSG comme rejoindre l’Inter Miami voire le FC Barcelone sont des possibilités. En sélection, la Pulga va devoir aussi se prononcer. Emiliano Martinez n’attend que ça d’ailleurs comme il l’a confié à ESPN.

«J’espère que non (qu’il n’arrêtera pas, ndlr). Je lui ai dit après le match, j’espère que ce n’est pas ta dernière Coupe du Monde. Il lui a fallu si longtemps pour remporter des titres pour l’équipe nationale et maintenant nous avons remporté trois finales d’affilée, pourquoi ne pas continuer à essayer avec plus de finales. Une fois que la porte s’est ouverte pour vous, vous devez continuer à marcher dans le tunnel, je pense que Messi peut le faire.» La balle est dans le camp de Lionel Messi.

