JT Foot Mercato : Newcastle continue son ascension avec un mercato monstrueux

Les Magpies visent du lourd

Grâce à son rachat par l’Arabie saoudite, Newcastle est entré dans une nouvelle dimension. Les Magpies enchaînent l’arrivée de joueurs XXL ces dernières années. Pour continuer à se pérenniser dans le haut du tableau de Premier League, les Toons veulent enchaîner les bons coups. Déjà, d’après les informations du Mirror, Newcastle va arracher un crack anglais aux mains d’Arsenal. Formé chez les Gunners, Emile Smith Rowe n’arrive pas à satisfaire les exigences de Mikel Arteta. Les pensionnaires de St James Park pensent pouvoir bien négocier son prix puisqu’il n’est pas du tout dans les plans d’Arsenal pour le futur. Et ce n’est pas tout, le début de saison complètement fou de Victor Boniface à taper dans l’œil d’Eddie Howe. D’après The Sun, Newcastle considère Boniface comme une cible de choix pour créer un trio avec Alexander Isak et Callum Wilson. Mais le secteur prioritaire à renforcer, à en croire la presse anglaise, c’est le milieu de terrain, surtout si Sandro Tonali est suspendu pour un long moment à cause de son inculpation dans scandale de paris illicite. Les Magpies seraient très intéressés par le profil de McTominay qui est considéré comme un joueur de rotation à Manchester United. Puis Kalvin Phillips a fait part à la BBC de ses envies d’ailleurs. En difficultés à Manchester City, l’Anglais pourrait rebondir à St James Park d’après The Sun. Sinon, il existe une cible onéreuse qui intéresse fortement les Magpies à en croire les journalistes de Sport, il s’agit de Florian Wirtz. L’Allemand a la cote, il faudra sortir un gros billet, au moins 100 millions d’euros. Enfin, il y a toujours la solution de secours qui se nomme Adrien Rabiot. Même si la Juventus souhaite toujours prolonger son contrat, qui prend fin en juin 2024, comme le rapporte le Corriere Dello Sport, le milieu français ne serait pas contre rejoindre la Premier League, Newcastle étant sur le coup pour le signer librement l’été prochain.

La suite après cette publicité

Benzema, le sujet politique

Karim Benzema est la cible d’attaques récurrentes de personnalités politiques françaises. Cette fois, c’est au tour de Jean-Luc Mélenchon d’y aller de son commentaire. Mais lui a décidé de défendre l’ancien Merengue. Pour le meneur de LFI, le gouvernement et ses amis ont choisi de le «diaboliser» en le traitant de « Français de papier ». Ce n’est pas le seul à avoir réagi au sujet politique du moment. Pour faire de la récupération, il y a Éric Zemmour, qui s’en prend violemment à Karim Benzema ce jeudi matin, sur France 2. Le président de Reconquête est allé jusqu’à faire le lien entre le joueur et l’assassin du professeur Dominique Bernard. « Karim Benzema, on sait qu’il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs. Il l’a dit lui-même. Il n’est pas français de cœur. Il n’aime pas la France, il ne l’a jamais aimée. (…) C’est un musulman qui veut appliquer la charia, la charia prévoit le djihad et le djihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty. (…) Si je fais un lien entre les opinions de Karim Benzema et l’assassin du professeur de français ? Absolument, je fais un lien direct. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une voie divine, qu’elle s’impose à eux et que dans la charia il y a diverses sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, ce sont vous et moi », a-t-il déclaré dans l’émission Télématin. Une phrase qui ne restera pas sans réaction. Alors qu’il envisage déjà de porter plainte contre Gérald Darmanin, Karim Benzema va franchir le pas contre l’ancien candidat à la présidentielle.

À lire

Affaire des paris sportifs : le geste de Newcastle pour soutenir Sandro Tonali

Un renfort à l’OM

Après les départs de Javier Ribalta et David Friio, Pablo Longoria était à la recherche d’un nouveau bras droit et il a ciblé Medhi Benatia. Selon nos informations, son arrivée est quasi bouclée. De sources marseillaises, tous les feux sont au vert pour une arrivée de l’ancien du Bayern Munich dans l’organigramme de l’OM. Il ne reste que des petits détails administratifs. Sauf retournement de situation de dernière minute, il va donc rejoindre l’OM.