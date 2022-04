PSG : Neymar revient sur l'élimination difficile face au Real Madrid

Titularisé par Mauricio Pochettino ce dimanche soir pour le match face au FC Lorient, Neymar a livré une excellente prestation avec notamment deux buts à la clé. L'international brésilien était alors forcément ravi de son match, mais aussi du résultat et de cette victoire 5-1 au micro de Prime Video : «je suis content pour la victoire. On savait que ce championnat est difficile, on doit continuer à gagner et montrer qu'on veut aller chercher ce dixième titre.»

Mais juste derrière, l'ancien élément offensif du FC Barcelone est surtout revenu sur la terrible élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions. «Perdre, c'est très difficile. C'est ce qui s'est passé à Madrid, on doit continuer à aller de l'avant. Ça nous a fait beaucoup de mal de perdre, on voulait aller au bout de cette compétition mais malheureusement, on s'est fait éliminés. Pour le public, c'est très difficile aussi d'accepter la défaite mais il faut savoir que pour nous, ç'a été plus difficile», a-t-il conclu.