Ligue 1 : Kylian Mbappé et le PSG s'amusent face au FC Lorient

Pour finir cette 30e journée de Ligue 1 et ce joli week-end d'avril, le Paris Saint-Germain et le FC Lorient se défiaient ce dimanche soir au Parc des Princes. Solide leader du Championnat de France avec neuf points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, le club de la capitale devait s'imposer pour reprendre douze points d'avance et surtout effacer rapidement la gifle reçue à Monaco (0-3) avant la trêve internationale. De leur côté, les Merlus, seizièmes avec seulement une unité d'avance sur la zone rouge, souhaitait créer l'exploit pour se donner un peu d'air en bas du classement. Pour renouer avec le succès, Mauricio Pochettino partait sur un 4-3-3 avec son trio infernal Messi-Neymar-Mbappé devant. Christophe Pélissier alignait lui un 4-4-2 avec Koné et Moffi en attaque. Très actif dès le début de partie, Mbappé régalait déjà ses fans dès la 5e minute avec un slalom et une frappe repoussée par Dreyer. Les Parisiens dominaient facilement les débats et Neymar finissait pas délivrer les siens. Sur un service de Messi, Mbappé glissait le cuir au Brésilien qui, d'une frappe ajustée et du droit, trompait la vigilance de Dreyer (12e, 1-0). Le trio magique du PSG faisait donc déjà des étincelles, et ça continuait.

La suite après cette publicité

Après une occasion pour Messi (27e), Mbappé faisait le break d'une frappe limpide qui laissait le portier lorientais sur ses appuis (29e, 2-0). Face à des Parisiens en forme, les visiteurs n'arrivaient pas à créer le danger même en contre. D'ailleurs, Messi (32e) et Hakimi (37e) rataient l'occasion d'aggraver la marque alors que Paredes sortait lui sur blessure, laissant sa place à Wijnaldum (43e). Au retour des vestiaires, les locaux se faisaient un peu peur avec cette mauvaise relance de Marquinhos qui profitait à Le Fée. Mais ce dernier ne trouvait pas le cadre (49e). Cependant, sur une erreur de Hakimi, auteur d'une passe imprécise vers son capitaine, Moffi en profitait pour relancer le FCL (56e, 2-1). De quoi inquiéter le PSG ? Pas vraiment puisque d'une nouvelle frappe puissante, Mbappé réalisait un doublé (67e, 3-1). Et même un doublé de passes décisives ! Car après un superbe travail, le numéro 7 servait parfaitement Messi qui marquait avec l'aide de la barre transversale (73e, 4-1). Avec Sergio Ramos sur le terrain, entré en jeu à la place de Marquinhos, le PSG maîtrisait la suite avant de marquer un autre but. Sur un nuage, Mbappé servait Neymar pour le doublé du Brésilien (90e, 5-1), tandis que l'international français enregistrait sa troisième passe décisive, avec également un doublé à la clé ! Victoire facile pour le PSG qui confortait sa place sur le trône au classement, tandis que le FCL restait 16e.