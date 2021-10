Tuchel est navré d'avoir chipé Romelu Lukaku à l'Inter

Déjà vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, Chelsea s'est tout de même renforcé en recrutant Romelu Lukaku contre 115 M€ auprès de l'Inter. Avec 4 buts en 9 matches toutes compétitions confondues, le Belge s'est rapidement adapté à son nouveau club, où il avait déjà évolué étant plus jeune. Thomas Tuchel a évoqué ces premières semaines au club de son nouvel attaquant lors du festival du sport de Trente en Italie. Le coach allemand s'est même excusé auprès des tifosi des Nerazzurri de leur avoir chipé Lukaku.

« Je suis désolé pour les supporters de l'Inter, mais comme tout le monde, nous essayons d'améliorer notre formation. Nous recherchions un attaquant très physique, un point de fixation, un joueur avec une personnalité qui pouvait alléger la pression sur les épaules des jeunes joueurs et nous donner la chance de jouer au football plus rapide. Un retour en Angleterre, où il a joué quand il était plus jeune, était important pour lui. Je savais qu'il était une personne extraordinaire », a décrit un Tuchel visiblement conquis ce samedi.