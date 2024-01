JT Foot Mercato : le PSG patine sur le mercato

Le mercato du PSG au ralenti

Déjà mal parti dans le dossier Joshua Kimmich, le PSG doit faire face à la concurrence de Newcastle comme le rapporte Bild. Désireux de se renforcer au milieu de terrain, à l’heure où le nom de Bruno Guimarães est lié… au PSG, les Magpies auraient contacté le club munichois au sujet de l’international allemand. Selon Bild, Francfort est prêt à dépasser les 20 M€ pour s’offrir Hugo Ekitike. En dessous du tarif déboursé par le PSG il y a un an et demi pour l’arracher à Reims, mais pas si mal pour un joueur qui n’a plus foulé une pelouse depuis août dernier. Les clubs allemands regardent avec attention ce qui se passe du côté du PSG puisque Sport Bild annonce dans ses colonnes que Xavi Simons est dans le viseur du Bayern Munich. Le Néerlandais est prêté au RB Leipzig et casse la baraque en Allemagne. L’avenir du joueur reste encore indécis, toutes les options sont possibles.

Benzema attaque Darmanin

L’ancien numéro 9 du Real Madrid est encore dans la tempête, mais cette fois-ci, ce n’est pas pour ses problèmes avec son club d’Al Ittihad. Rappelez-vous, en octobre dernier, le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin avait affirmé que le footballeur était "en lien notoire" avec les Frères musulmans, organisation islamiste. Une affaire qui avait pris de l’ampleur, surtout qu’Éric Zemmour s’en était aussi pris au Ballon d’Or 2022. Et bien d’après RTL, Karim Benzema vient tout juste de déposer cette plainte contre Gérard Darmanin, via son avocat. Une plainte de 92 pages, dont 80 pages d’annexes, des articles de presse essentiellement d’après la radio. On retrouve une argumentation très détaillée dans les 10 pages restantes où le footballeur répète qu’il n’a aucun lien avec les Frères musulmans et surtout que cette allégation porte atteinte à son honneur et à sa réputation. Si la plainte est jugée recevable, le ministre de l’Intérieur risque de devoir payer une amende de 12.000 euros.

Les officiels du jour

Six mois seulement après son arrivée, Renan Lodi quitte l’OM et prend la direction de l’Arabie saoudite où il rejoint Al-Hilal. L’actuel leader du championnat saoudien a soumis une offre approchant les 25 millions d’euros. Après six petits mois à Nice et surtout 0 minute au compteur en Ligue 1, Salvatore Sirigu s’en va déjà. Il s’est engagé en faveur du club turc Fatih Karagümrük. Le Stade Rennais a vendu le jeune défenseur Mohamed Jaouab à la formation de Ligue 2, Amiens. Benfica a enregistré l’arrivée d’un nouveau latéral gauche en la personne d’Álvaro Carreras. Prêté depuis le début de saison par Manchester United à Grenade, le joueur de 20 ans débarque à nouveau dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Prêté la saison dernière au FC Nantes, João Victor quitte définitivement Benfica. Le défenseur central est transféré à Vasco de Gama pour 6 M€. Il signe jusqu’en décembre 2028.